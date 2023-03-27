موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023 يبحث عنه الكثيرون بالتزامن مع خامس أيام شهر رمضان، قبل ساعات قليلة من تناول الإفطار الخامس في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الاثنين 27-3-2023

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الاثنين 27-3-2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:12 مساءً.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و15 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية، على أن تزيد بمرور الأيام.

ومن المقرر أن يبدأ الإفطار في تمام الساعة 6:12 مساءً، بحسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ؛ ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في سادس ليالي شهر رمضان.