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يسري الفخراني: هشام سليم كان بسيطا واضحا وراقيا.. افتقدت صديقا عزيزا

كتب:

محمد أيمن سالم
01:29 ص | الإثنين 27 مارس 2023
الفنان الراحل هشام سليم

الفنان الراحل هشام سليم

نشر الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورة للفنان الراحل هشام سليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يدعو لها خلالها بالرحمة والمغفرة.

وعلق على الصورة قائلا: «افتقدت مكالمة هشام التي كان حريصا عليها لتهنئتي بشهر رمضان، ود صادق ومشاعر لا حسابات فيها، واستعادة ذكريات جميلة، هشام كان بسيطا وواضحا وراقيا، افتقدت صديقا عزيزا، الله يرحمه وينير قبره في هذه الأيام المباركة».

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