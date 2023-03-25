شريف منير يكشف لـ«أنا والقناع» تفاصيل مكالمته الأخيرة مع هشام سليم

قال الفنان شريف منير إن الفنان هشام سليم كان من الشخصيات الطيبة المخلصة، وترك له ذكريات جميلة، «ممدوح عبد العليم وهشام سليم كانوا قريبين مني جدًا وبندخل بيت بعض وكانت حياتنا قريبة جدا مع بعض».

مساعدة في العلاج

وتابع «منير» خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» المذاع على فضائية الحياة، أن الفنان الراحل هشام سليم كان عزيز النفس، لدرجة أن كان مريضاً ولم يخبر أحداً، مضيفاً: «لم يلجأ لأحد ولم يطلب مساعدة في العلاج، وكان حديثه مع الله فقط، وآخر اتصال بيننا كان قبل وفاته بيوم، وقلت له أنا جاي لك بعد بكرة يا هشام ولكن لم يسعفنى الوقت».

صعوبات ومشكلات

وأكد أن الفنان هشام سليم كان إنساناً راضياً بكل ما يحدث له من صعوبات ومشكلات ودائماً كان يردد: «الحمد لله كل اللي بييجي من عند ربنا خير».