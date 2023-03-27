«تشريعية الشيوخ»: مقترحات الحوار الوطني انتصار للديمقراطية ومردودها إيجابي على الحياة السياسية

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريع بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتا إلى أنه يؤكد النظرة الثاقبة للرئيس السيسي، وأن مقترح بدء جلسات الحوار الحوار الوطني 3 مايو 2023، ومقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات المقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، انتصار للديمقراطية.

وأكد عضو تشريعية الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المناخ الديمقراطي الذي يجري في مصر الآن، نتاج إصرار من القيادة السياسية على المشاركة الفعالة والإيجابية لكل القوى السياسية، وسيكون له مردود كبير على الحياة السياسية المصرية، في الجمهورية الجديدة التي طالما نحلم بها.

وتابع عضو الشيوخ، أن الآمال والطموحات معلقة على الإنصات والاستماع لكل مخرجات الحوار الوطني، التي ستؤكد قوة الدولة المصرية.

وكان مجلس الأمناء، أعلن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية، بأول مقترحاته التشريعية، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، المقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024.

الحوار الوطني

وكذلك أعلن البيان اقتراح آخر، بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بعد انتهاء إجازات الأعياد، بالإضافه إلى تأكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي، ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.