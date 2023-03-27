حزب الجيل يشيد بأولى مخرجات الحوار الوطني ويثمن تحديد موعد انطلاق الجلسات

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بالقرارات الأربعة التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه مساء الأحد 26 مارس، التي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل.

المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر

ولفت إلى أن تحديد موعد البدء فى مايو المقبل، جاء استجابة للبيان الأخير المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، الذي دعا فيه إلى بدء الحوار الوطني قبل إفطار الأسرة المصرية، الذى يدعو إليه الرئيس في شهر رمضان الكريم من كل عام، موضحا أن تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك، يرجع إلى الاحتفالات بعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد العمال.

وثمن ناجى الشهابى، قرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار، ومنها استمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات، لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

حزب الجيل

كما أشاد ناجى الشهابى، بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية، بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014، التي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

الحوار الوطني

وأعرب عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة فى الحوار الوطني، في تحقيق كل الأهداف التي من أجلها دعا الرئيس للحوار الوطني، وأنها سترتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار، وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن الغالي، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة، يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.