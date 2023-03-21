انطلاق أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب في بنها

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب تحت شعار «فيما يفكر الشباب من الشباب للشباب»، بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة بنها.

النسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب

حاضر الملتقى محمود نجيب مدرب بوزارة الشباب والرياضة، حيث بدأ الحوار بتعارف بين المدرب والمشاركين والتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب الذي يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

التعريف بالحوار الوطني

كما تناول التعريف بالحوار الوطني، وهو دعوة أطلقها الرئيس لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

النسخة الأولى من المنتدى

جرى عرض نبذة عن النسخة الأولى من المنتدى التي جرى تنفيذها في 2016 وما دار به من مخرجات وتوصيات، ثم عرض محاور المنتدى السياسي والاقتصادي و المجتمعي والقضايا التي تندرج تحت كل محور، ثم قام المدرب بتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحاور والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات .

الحوار الوطني للشباب

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المنتدى يتناول الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل .

تتم فعاليات المنتدى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية .