حزب مصر أكتوبر يرحب بإعلان انطلاق جلسات الحوار الرطني: خارطة طريق للحياة السياسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، مؤكدة أنه سيكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية، ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية.

انطلاق جلسات الحوار الوطني

وقالت «مديح»، إن إعلان انطلاق جلسات الحوار الوطني، يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية، من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا، تجاه وضع منظومة سليمة، تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي جميع الأطراف، ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، الى أن الحوار الوطني، يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفترة المقبلة، ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها، من أجل العمل على تنفيذها.

حزب مصر أكتوبر

وثمنت مديح، الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن إدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا نص المادة رقم 34، التي توجب وجود إشراف قضائي في الفرز، وإعلان النتائج، التي تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 214، لتنتهي في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائي كامل، موضحة أن الإشراف القضائي الكامل، يعد الضمانة الوحيدة المهمة لضمان نزاهة أي انتخابات.