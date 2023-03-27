رئيس الحركة الوطنية: بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية

أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية، كونه يتضمن إعلان البدء رسميا في الحوار الوطني مايو المقبل، من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة، تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي جميع الأطراف، ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.

حزب الحركة الوطنية المصرية

أضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أننا أمام تجربة تتوافر فيها كل معايير النجاح، خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن، وجمهورية جديدة نسعى جميعا نحو المشاركة في بنائها، الخلاف فيها لا يفسد للوطن قضية، خاصة أن هذه الجلسات، تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

الحوار الوطني

وأكد أن كل مؤسسات الدولة، والقيادة السياسية، حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد على إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن التأكيد على استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، توجه محمود وإيجابي، يعكس حرص الجميع على توافر النزاهة، وإخراج أي مشهد انتخابي نزيه.