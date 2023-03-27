نائب رئيس حزب مستقبل وطن: الحوار الوطني فرصة جيدة لجمع شمل القوى الوطنية

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، فرصة جيدة لجمع شمل القوى الوطنية.

حزب مستقبل وطن

وأوضح حسام الخولي في تصريحات لـ«الوطن»: «مبادرة الحوار الوطني تعد بوصلة حقيقية لجمع شمل الأحزاب والقوى السياسية على مائدة واحدة، للاستماع لكل الآراء والمقترحات تجاه جميع القضايا المجتمعية».

وقال: «إن توقيت إطلاق الحوار مناسب للغاية»، موضحا أن البلاد عقب ثورة الثلاثين من يونيو بمشكلات أمنية واقتصادية وخيمة، فكان لابد من معالجتها خلال الفترة الماضية، قبل إطلاق الحوار الوطني.

واختتم نائب رئيس حزب مستقبل وطن حديثه، موجها دعوته لكل القوى السياسية والأحزاب، بضرورة وضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وعدم التعصب تجاه رأي محدد، وذلك في إطار رسم خارطة مصر المستقبلية على أكمل وجه، بتغليب الرأي الأصلح والأنسب للقضايا المجتمعية المطروحة.