موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

مع انطلاق خامس أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد وبالتالي يكون موعده مهما للغاية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يجرى خلال الساعة 4:27 فجرا ويختتم الصوم في 6:16 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023

وبذلك يكون أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الاثنين 27-3-2023 قد شهد نقص دقيقتين عن اليوم السابق، ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال خامس الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023 في الإسكندرية

وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و9 دقائق صوم، أي بزيادة 9 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.