كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 27-3-2023 والذي يوافق خامس أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 27-3-2023

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 27-3-2023، الموافق الخامس من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الاثنين 27-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في الأردن للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:11 صباحًا، بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:42 ظهرًا، وموعد أذان العصر في 4:13 مساءً، في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:58 مساءً، أما آخر الفروض الخمس وهي صلاة العشاء فتحين في تمام الساعة 8:16 مساءً

مواقيت الفروض الخمس في الأردن اليوم الاثنين 27-3-2023

وتأتي مواعيد الصلاة اليوم في الأردن بدأ من الساعة 5:11 صباحًا، حيث يرفع لصلاة الفجر وتنتهي الساعة 8:16 مساء لصلاة العشاء. أما بالنسبة لعدد ساعات الصيام لهذا اليوم، فإنها 13 ساعة و46 دقيقة.