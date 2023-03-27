محمد توب عن مشاركتة كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 7: مكنتش متخيل رد الفعل

أعرب الفنان محمد توب، عن سعادته بالمشاركة في الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 7 كضيف شرف، في مشهد جمعة بالكبير ومربوحة.

وعلق محمد توب على المشهد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «الحمدلله مكنتش متخيل رد الفعل دا، أتمنى اللي ماشفش يشوف، وإن شاء الله يتبسط، شكرا مكي، وشكرا رحمة.. شكرا أستاذ جندي بحبك».

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 7

ظهر الفنان محمد توب في مشهد كوميدي، وهو يعاكس مربوحة، وهي منتظرة الكبير في الشارع، ولارتدائها عدسات لاصقة حجبت عنها الرؤية، اعتقدت أنه الكبير وركبت معه السيارة، ليشاهدها الكبير ويجري إليها، وعندما يعلم محمد توب أنه زوجها يتركهما.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.