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موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل الكبير أوي 7.. مشاهد كوميدية مع أحمد مكي

كتب:

ياسمين محمود
12:50 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عدة، حول مواعید عرض مسلسل الكبيرأوي7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج الحلقة الخامسة، وذلك بعد أن شهدت الحلقة السابقة مشاهد كوميدية عديدة.

موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل الكبير أوي7 على قناة on في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم الثاني الساعة 2:00 مساء.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

 مسلسل الكبيرأوي 7 تناول الجزء السابع العلاقات الزوجية وكيف يتخلل الملل الزوجي لأي زوجين من خلال الكبير ومربوحة ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: الفنان أحمد مكي، وبيومي فؤاد،هشام إسماعيل ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

 

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بقلم ياسمين محمود