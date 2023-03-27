تفاصيل حريق مصنع فوم بالخانكة التهم مساحة 1500 متر ومصنعين صغيرين

توجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى موقع حريق مصنع الفوم المحترق بالخانكة، لمتابعة أعمال تبريد مكان الحريق الذي شب بالمصنع، وجرى إخماده بـ6 سيارات إطفاء.

وكانت غرفه عمليات المحافظة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مصنع فوم بالخانكة، ملك «أحمد حسن علي» مساحة 1500 متر مربع بمنطقة جمعية النصر بالخانكة، وتم الدفع بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق.

تشكيل لجان لفحص حريق مصنع فوم الخانكة

ووجه محافظ القليوبية، بالتنسيق وتشكيل لجان من الجهات المختصة، وجرى إخطار النيابة العامة لعمل التحقيقات اللازمة حول حريق المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، وحصر الخسائر والتلفيات، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، تعاملت بشكل سريع مع الحادث، وقامت أجهزة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، والبدء في تبريد مكان الحريق.

تفاصيل حريق مصنع فوم الخانكة

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، سيطرت على حريق اندلع بمصنع فوم بأرض جمعية النص بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء مصنعين صغيرين بجوار الحريق امتدت لهما النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق ولمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وملابساته وتقدير الخسائر

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع فوم بأرض جمعية النصر بأبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحريق وتبين أن المصنع ملك شخص يدعى أحمد حسن، ودفعت، قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ6 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، كما جرت السيطرة على حريق مصنعين صغيرين بجوار الحريق، امتدت لهما النيران، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده للحيلولة دون امتداده إلى المناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.