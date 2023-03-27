الفنانة مي كساب: «حرام عليكم أنا مظلومة على طول.. ثريا مسلسل جعفر العمدة»

نشرت الفنانة مي كساب، لجمهورها مشهد من سرقة الموبايل في الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت في منشورها: «حرام عليكم أنا مظلومة على طول ظالمني.. ثريا مسلسل جعفر العمدة».

ونال المشهد إعجاب عددا كبيرا من جمهور مي كساب، وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو: «حلقة رائعة بتجنني مي»، وقال أخرى: «أحلى واحدة بدون مجهود طبيعية لأقصى درجة».

أحداث مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.