مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3.. مي كساب ضيف شرف

خطفت الفنانة مي كساب الأنظار خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3، التي عرضت اليوم على قناة سي بي سي، وتقوم ببطولته الفنانة الكبيرة يسرا ويعاونها عدد كبير من نجوم الفن المصري.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا

تضمنت أحداث اليوم في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3، طلب الضابط حسام من سميحة دور الفنانة يسرا وسامح دور آدم الشرقاوي، الاستعداد للذهاب الي النيابة.

كما تضمن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3، استيقاظ سماح على الكورنيش برفقة علي، ويعتذر أكرم للدكتورة سميحة لعدم رؤية سماح، وتطلب سميحة من الضابط تأجيل موعد النيابة من أجل البحث عن ابنتها.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، ووآدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، واوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.