موعد برنامج حياة كريمة على dmc.. خير في كل شوارع مصر

يبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد برنامج حياة كريمة على dmc، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الإنساني الأشهر في مصر، ويقدمة الإعلامي أيمن مصطفى.

موعد برنامج حياة كريمة على dmc

وفقا لما أعلنته شبكة قنوات دي أم سي، فإن موعد برنامج حياة كريمة على dmc هو الساعة 5.45 يوميا قبل أذان المغرب، ويذاع في رمضان 2023 الموسم الثاني من البرنامج، وكان الموسم الأول في العام الماضي، أدخل السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، سواء بسد ديونهم أو مساعدتهم في المعيشة، وتجهيز المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات لغير القادرين.

الموسم الثاني من برنامج حياة كريمة

وشهدت الحلقات الأولى من الموسم الثاني لبرنامج حياة كريمة على شاشة dmc، تفاعلا كبير من الجمهور، حيث تضمنت الحلقات تكريما لمواطن يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل «عتال» في أعمال البناء والتشييد، يتناول أدوية لعلاج الأعصاب.

كما استعرض البرنامج، تجربة لمجموعة من الشباب كونوا فريقا لمساعدة الناس، وشارك برنامج «حياة كريمة» أيضا، إحدى صيدليات منطقة المعادي، المملوكة للزوجين الدكتور محمد يسري والدكتورة مروة درويش، في أعمال الخير التي يقدماها للمحتاجين من خلال سداد ديون غير القادرين.