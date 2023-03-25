برنامج «حياة كريمة» يكرم نجارا بميدالية الأبطال ومبلغ مالي.. دائرة الخير لا تتوقف

استعرض برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية DMC قصة كفاح لبطل جديد من أبطال المجتمع المصري، يعمل نجارا منذ 40 عاما في فيصل، وناقشه الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم البرنامج لمعرفة أحواله، قائلا: «عندي أسرة 5 أفراد وأختى وابنى مريض بالكهرباء على المخ، وشقى عمرى كله بصرفه على ولادي والحمد لله».

نجار على باب الله

وقدم أيمن مصطفى، مبلغا ماليا للنجار، الذي رفض المال في البداية قائلا: «أنا صنايعي الحمد لله ولو عندك شغل نجارة أنا أعمله.

وبعد ساعات وصل للنجار رجل من فريق عمل البرنامج، قائلا: «أنا مش من هنا وحد كلمني على شغل ولكن تلفونه اتقفل بعد ماوصلت وأنا على باب الله، ورد على هاتفه وعلم أن ابنته تحتاج لـ400 جنيها لمصرفات الجامعة».

الخير مستمر

ودائرة الخير لا تتوقف، فأخرج النجار المال الذي أعطاه إليه مقدم البرنامج من ساعات وأعطى الرجل منه 400 جنيه، قائلا: «ادعي لي بس دعوة حلوة ومترجعش الفلوٍس، عاوز ربنا يكرمني».

وعلى الفور تحرك فريق حياة كريمة وسأل الإعلامي أيمن مصطفى، النجار عن الرجل، ولكنه نفى أنه أعطاه مساعدة مالية، متابعا «ربنا كرمني وبيرزقني لكن هو مش معاه وعنده بيت وظروف، والفلوس جت لي من عند ربنا وراحت لوجه الله»، وقدم مصطفى للنجار ميدالية أبطال حياة كريمة ومبلغا ماليا يساعده لترد دموع الرجل في رسالة شكر وتقدير «ربنا قريب مننا ومستجيب لدعائنا والحمد لله».