ساعات قليلة تفصلنا عن أحداث جديدة من المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7، الذي تعرض الحلقة الخامسة عقب أذان المغرب مباشرة على قناة ON.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة، ,يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المره الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض مره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

وشارك في مسلسل الكبير أوي 7، عدد من نجوم الشرف، أبرزهم في الحلقة الأولى لورديانا، التي جسدت دور عروس الكبير في الحلم، والفنانة نور اللبنانية، التي جسدت دور استشارية علاقات زوجية، والفنان الشاب محمد توب، الذي ظهر في الحلقة الرابعة.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.