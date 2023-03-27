أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

حققت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 7، نجاحا كبيرا، حيث تصدّرت التريند في أول ساعات من عرضها أمس عقب أذان المغرب على قناة ON، وتضمّنت الحلقة عددا من المشاهد الكوميدية التي أشاد بها الجمهور.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 4 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

وبدأت الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 7، بظهور الكبير ومربوحة في عيادة استشاري علاقات زوجية، تؤدي دورها الفنانة نور اللبنانية، وبعد فشل الخطة الأولى لإعادة قصة حب الكبير ومربوحة، اقترحت قصة أخرى، وهي أن يعيشان فترة حب ما قبل الزواج.

الكبير في موعد غرامي مع مربوحة

ويذهب الكبير مرتديا ملابس من السبعينيات، وباروكة على رأسه، لمقابلة مربوحة، فيفاجأ بشخص يعاكسها ويتدخل وينقذها منه، وفي طريقهم يصادفهما كمين شرطة يصطحبهما على قسم الشرطة بسبب عدم وجود إثبات شخصية.

جوني يخسر الجيم

وبعد إقبال أهالي المزاريطة على الجيم الخاص بجوني، تقتحم الشرطة المكان بسبب تجهيز الجيم بأجهزة مسروقة، ويتم التحفظ على الأجهزة وإعادتها لصاحبها.