أ ش أ: الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه لإبعاد المتظاهرين

استخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأكد قائد الشرطة الإسرائيلية أن قوات الأمن لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة «الحرة الأمريكية» مساء أمس الأحد.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على إقالة جالانت

وتظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي كان قد حث الحكومة الإسرائيلية على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أعلن في وقت سابق الليلة إقالة وزير الدفاع جالانت المنتمي إلى حزب نتنياهو «الليكود».

الوزير المقال أعلن انحيازه للمعارضة الإسرائيلية

وكان جالانت قد أعلن الليلة الماضية، انحيازه للمعارضة ودعا رئيس الحكومة نتنياهو إلى تأجيل طرح تشريعات «التعديلات القضائية» على الكنيست، حتى عودة الكنيست من العطلة في شهر مايو المقبل.