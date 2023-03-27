موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم.. تعرف عليه

يعيش الصائمون أجواء وليالي رمضان من خلال الحرص على أداء الصلاة في وقتها، وعادة ما يتطلع المواطنون في محافظة البحر الأحمر إلى البحث عن موعد أذان المغرب، خامس أيام شهر رمضان المبارك، وتنشر «الوطن»، موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم، الإثنين 27-3-2023.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم 27-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب، في اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم 27-3-2023، بمدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير جنوب ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و5 دقائق بمدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، والساعة السادسة ودقيقتين بمدينة رأس غارب والساعة 5:59 في مدينة الغردقة و5:59 في مدينة سفاجا و5:57 دقيقة في مدينة القصير و 5:55 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

موعد صلاة المغرب في البحر الأحمر اليوم

وقال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، أن صلاة المغرب في خامس أيام شهر رمضان الكريم، بعد الأذان بوقت كاف لتمكين الصائمين من كسر الصيام قبل الصلاة، في الساعة السادسة و5 دقائق بمدينة الزعفرانة، والساعة 6:02 دقيقة في مدينة رأس غارب والساعة 5:59 في مدينة الغردقة و 5:59 في مدينة سفاجا و5:57 دقيقة في مدينة القصير و5:55 دقيقة في مدينة مرسى علم.