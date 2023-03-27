ضبط عاطلين انتحلا صفة موظفين للنصب على المواطنين في بولاق الدكرور

انتحل عاطلان صفة موظفين من جهاز حماية المستهلك، للنصب على أصحاب المحال التجارية بدائرة قسم بولاق الدكرور، ألقي القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود شخصين يتحصلا من أحد المحلات على مبالغ مالية، بسبب مخالفته، وأنهما تابعان لجهاز حماية المستهلك.

على الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، والمقدم محمد مختار رئيس المباحث إلى أماكن البلاغات، وتم التقابل مع أصحاب المحلات التجارية، وقرروا اتهامهما لشخصين طلبا منهما مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وأنهما يدعيان أنهما موظفان في جهاز حماية المستهلك.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف «الشرقاوي»، وبالبحث والتحري واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن ضبطهما بمعرفة الرائدان أيمن السكوري وأحمد مندور معاوني القسم، وهما «ح. ر» 40 سنة عاطل، مقيم فيصل، «م. أ» 45 سنة، بحوزتهما 300 طلب استدعاء حضور مدون عليه خاص بجهاز حماية المستهلك، و20 وصل فارغ.

وكذا إيصالات مدون بها استلام مبالغ مالية من أصحاب المحال، وكارنيهات مدون عليها جهاز حماية المستهلك، ومبلغ 200 جنيه، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحصيلهما مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.