انتشال غريقين وإصابة 25 شخصا في حوادث متفرقة بالمنيا خلال 24 ساعة

أصيب 25 شخصًا في حوادث طرق متفرقة، وانتشل الأهالي وقوات الإنقاذ النهري جثتين لغريقين، من ترعتين بسمالوط ومغاغة، وشن نائب المحافظ حملة على المخابز البلدية لمتابعة الالتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا على مدار 24 ساعة.

إصابة 25 في حوادث طرق متفرقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، كما انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع بحري مدخل مدينة دير مواس مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة.

وأصيب 10 أشخاص في 7 حوادث انقلاب وتصادم بين دراجات بخارية وسيارات ملاكي وربع نقل بالطرق الزراعية والصحراوية والفرعية في محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

انتشال جثة غريقين من مجاري مائية

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شخص عمره 50 عاما، من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ميانة التابعة لمركز مغاغة، إثر غرقه بالمجري المائي في ظروف غامضة، كما انتشل الأهالي جثة طفل عمره 8 سنوات، إثر غرقه في ترعة المختار بقرية إسطال التابعة لمركز سمالوط، وتم التحفظ علي الجثتين داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

وتفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، عدد من المخابز البلدية بالأحياء الشعبية، لمتابعة جودة الإنتاج وتطبيق مواعيد العمل خلال شهر رمضان والتأكد من مراعاة الوزن الفعلي للرغيف بعد إنتاجه، حيث وجه بتحرير محضر لمخبز بلدي بحي غرب مدينة المنيا للتلاعب في وزن الخبز المنتج.