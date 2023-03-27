تركيب 1250 طوقا فسفوريا للجمال في جنوب سيناء لمنع حوادث الطرق

تتحرك الجمال في جنوب سيناء مع بداية موسم الربيع، باحثة عن العشب والماء، لتبدأ موسم التزاوج، لكنها قد تظهر بشكل مفاجئ أمام قائدي المركبات، ما يؤدي إلى وقوع حوادث سير تسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

35 حادث سير

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن الجمال التي تعبر الطريق الدولي في اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرم الشيخ تسببت في نحو 35 حادث سير، أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

تركيب 1250 طوقا فسفوريا

وأعلن محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تركيب ما يقرب من 1250 طوقا فسفوريا للجمال على مستوى مدن المحافظة، بالتنسيق بين الطب البيطري ومجالس المدن، موضحاً أن نسبة حوادث الطرق الناتجة عن عبور الجمال الطرق الدولية يتوقع أن تقل بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، بعد تركيب الأطواق التي توضع على العنق والقدم للجمل.

وأوضح، أن الدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطري بجنوب سيناء خاطبت أصحاب الجمال في المدن من أجل تركيب الأطواق الفسفورية، وبالفعل قام أصحاب الجمال المقيمين في مناطق بجوار الطريق الدولي والطريق الساحلي بتركيب هذه الأطواق على رقاب وأرجل الجمال حتى يراها السائقون على الطرق.

وقدم المحافظ الشكر إلى اللواء حسن الحو، قائد مرور جنوب سيناء، والذي أشرف على تركيب أطواق فسفورية للجمال من خلال إدارات المرور الموجودة بالمدن.

قلة حوادث الطرق

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي حوادث الجمال على طرق المحافظة بلغت العام الماضي حتى الآن 35 حادثا، مشيراً إلى أن الأطواق الفسفورية تعمل كجرس إنذار للسائقين من بعيد، لأنها تعكس الضوء بالليل، وبالتالي يستطيع قائدو المركبات والسيارات على طول الطرق تفاديها حال ظهور جمال بشكل مفاجئ على الطرق.

وحذر «فودة» قائدي المركبات من السرعة على الطرق، وطالبهم بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين، مشيراً إلى أن جميع طرق المحافظة مراقبة برادارات إلكترونية لرصد السرعات.