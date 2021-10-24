مطالب بتركيب أطواق فسفورية للجمال لمنع حوادث الطرق بجنوب سيناء

تعد جنوب سيناء من المحافظات الصحراوية التي تعتمد على مياه الأمطار، كما أنها تمتلك ثروة حيوانية تتعدى 40 ألف رأس من الجمال والماشية والأغنام.

والمعروف أن الجمال ترعى باستمرار بحثا عن العشب، وكل قبيلة تمتلك جمالا، ويقوك صاحب كل جمل بوضع علامة عليه لتعريفه، خاصة في ظل انتشارها في وديان وطرق جنوب سيناء حيث يصل عددها إلى نحو 10 آلاف رأس.

وتسبب انتشار الجمال في بعض المناطق على الطرق السريعة في وقوع العديد من حوادث الطرق، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، ما ترتب عليه ظهور مطالبات شعبية في الفترة الأخيرة لتطبيق قرار المحافظ بتغريم صاحب الجمل الذي لا يقوم بتعليق طوق فسفوري لدابته.

مشايخ القبائل يطالبون أصحاب الجمال بتركيب أطواق

الشيخ رمضان روييض، وكيل المجلس المحلي السابق، قال في تصريح خاص، إنه ناشد كل أصحاب الجمال عبر اللقاءات ومنصات التواصل الاجتماعي، بضرورة وضع الشريط العاكس للضوء، للحد من حوادث الطرق، خاصة أن الجمال أصبحت كنز لأهالي جنوب سيناء، بعد تنظيم سباقات الهجن على أرض المحافظة، حيث يشارك فيها أبناء القبائل، ما أدى لارتفاع أسعار الجمال.

وانتقد «روييض»، إصرار البعض على عدم تركيب الطوق الفسفوري خاصة أن حماية المواطنين واجب على كل فرد، مطالبا بتطبيق قرار المحافظ الخاص بتغريم صاحب الجمل مبلغا من المال حال تسببه في حادث.

الجمال تخرج للرعي في موسم التزواج

الشيخ سليمان أبوبريك، شيخ قبيلة المزينة، وأحد مربي الجمال في المحافظة، يقول إن الجمال ثروة حقيقية، فالإناث تستخدم في الحليب وإنجاب الحوير الصغير، والذكور منها تشارك في المسابقات، وأكد أن البان الإبل التي يمتلكها تخرج في سبيل الله للمساعدة في شفاء بعض الأمراض، لأن لبن الناقة فيه مواد ثبت علميا أنها مفيدة لصحة المواطن وتعالج بعض الأمراض.

وقال إن الجمال تخرج للرعي في مواسم معينة مثل التزاوج، وفي فصل الربيع لأكل الأعشاب الطبيعية، وثمن دور الطب البيطري بالمحافظة الذي يقوم بمتابعة الجمال وتحصينها كل فترة.

وقال إنه قام بتركيب اطواق فسفورية للجمال منذ عام 2018 عقب صدور قرار المحافظ.