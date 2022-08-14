أطواق فسفورية لحل مشكلة الجمال على طرق جنوب سيناء.. تسببت في 15 حادثا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن طرق المحافظة شهدت وقوع عدة حوادث بسبب الظهور المفاجئ للجمال أمام السيارات، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المناطق التي تظهر فيها الجمال غير ثابتة، وإن كانت هناك مناطق معينة تتواجد فيها باستمرار، لذا عُقد اجتماع موسع بحضور العميد حسن فخري مدير إدارة مرور جنوب سيناء وعدد من التنفيذيين لوضع حلول لإنهاء الأزمة.

يذكر أن الجمال التي تسير على الطرق ليلا أو نهارا تسببت في وقوع 15 حادثا مروريا في النصف الأول من هذا العام.

أطواق فسفورية وأرقام

وأكد «فودة»، أنه تقرر عقد لقاء مع أصحاب الجمال على مستوى المحافظة، خاصة في مدن الطور، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، لوضع عدة مقترحات لحل أزمة الجمال المنتشرة على الطريق الدولي الجديد والطريق الساحلي القديم.

وتابع المحافظ، أنه تقرر وضع أطواق فسفورية حول عنق الجمال تعطي إضاءة في الليل لتنبيه قائدي المركبات أثناء ظهور الجمال، مشيرا إلى أنه سيجرى ترقيم الجمال ليعرف من هو صاحب الجمل، مشيرا إلى أن مديرية الطب البيطري شريك في تقديم الحلول لأن لديها حصر بالجمال وأصحابها في المحافظة.

مضمار الهجن

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الجمال أصبحت ثروة قومية في جنوب سيناء بعد ازدهار سباقات الهجن وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى إقامة مضمار عالمي الهجن في شرم الشيخ لاستضافة السباقات العالمية، إضافة إلي إقامة مضامير تدريب للهحن في مدن الطور ورأس سدر ونويبع.

وقال إنه يجرى إنشاء قرية التراثية بمضمار الهجن بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية، وقاعتين عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب، إضافة إلى إنشاء مسجد الهجن، لافتا إلى إقامة أماكن إيواء الهجن، ووحدة البيطرية.