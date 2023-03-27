تفاصيل أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية من بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على الحسابات الإسلامية في شهر مارس، وبينها حسابات التوفير بالجنيه المصري «بصيغة المضاربة» للأفراد، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على حسابات التوفير الإسلامية «بصيغة المضاربة»، يستحق العائد على أقل رصيد خلال الشهر بصورة ربع سنوية.

أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية

ويكون سعر العائد لمبلغ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه هو 3.50%، ومن 100 ألف جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه 4.50%، ومن 5 ملايين جنيه فأكثر 5.50%.

ومن شروط بنك قناة السويس على حسابات التوفير الإسلامية، أن تخضع المصاريف للائحة الرسوم والعمولات بالبنك أو حسب ما يتم إقراره، ويتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.

مميزات حسابات التوفير الإسلامية

ومن مميزات حسابات التوفير الإسلامية «بصيغة المضاربة» ، معدلات أرباح تنافسية وسهولة السحب والإيداع والحصول على بطاقة الخصم المباشر للأفراد التي تسمح بالسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي أو دفع المشتريات المحلية أو الدولية بسهولة.

ويحتاج بنك قناة السويس لفتح حساب التوفير الإسلامي من العميل نسخة من البطاقة الشخصية السارية وفاتورة مرافق حديثة.