مصرع شقيقين وإصابة الثالث في تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بسوهاج

لقي شقيقان مصرعهما، وأصيب شقيقهما الثالث، في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة في قرية الرقاقنة بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج.

مصرع شقيقين وإصابة الثالث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من من مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفين ومصاب بناحية الرقاقنة دائرة مركز جرجا.

وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل» قيادة «السهولي م س ا»، 19 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختل مقودة الدراجة بيده واصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «عماد م س ا»، 18 سنة، عامل، و«فاطمة م س ا»، 21 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، إضافة إلى إصابة شقيقهما قائد التروسيكل بكدمات متفرقة.

وأفاد والد المذكورين المدعو «محمد س ا»، 67 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

توقيع الكشف الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجسم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.