السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص في جرجا بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، المتهم «ح. م. ح»، عامل، بالسجن المشدد 15سنة، لاتهامه بقتل المجني عليه «م.ع.م» بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأطلق خلالها المتهم النيران على المجني عليه، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.