المؤبد لمتهم باختلاس سلع غذائية في جرجا بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم «ع. ا. م»، موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة بقسم جرجا، بالسجن المؤبد وإلزامه برد مبالغ مماثلة للمبلغ المختلس بقيمة 16 مليون جنيه، وتغريمه مبلغ مساوي للمبلغ المختلس بدائرة قسم جرجا جنوب سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج عام 2021 بدائرة قسم جرجا، عندما اتهمت جهات التحقيق المختصة المتهم بصفته مسؤول المخازن بالشركة المصرية لتجارة الجملة، باختلاس أطنان سكر وسلع غذائية أخرى بلغت قيمتها 16 مليون جنيه.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.