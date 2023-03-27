أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ4 بطولة طارق لطفي في رمضان 2023

حالة من الارتباك الشديد سيطرت على «رؤوف» في الحلقة الرابعة من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، بعد قراره الأخير بترك منزل الزوجية والعودة للعيش في منزل ولداته، في حين تحاول زوجته عائشة بن أحمد اللجوء للمقربين منها لمعرفة سبب الموقف المفاجئ لـ رؤوف وقراره بترك منزل الزوجية، على الجانب الاخر تحاول والدة رؤوف معرفة سبب قراره بترك منزله وطبيعة الخلافات الموجودة بينه وبين زوجته.

موعد عرض الحلقة الـ5 من مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض 3 مرات يوميًا في رمضان 2023، عبر شبكة قنوات cbc في تمام الساعة 8:45 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة غدًا الثلاثاء الساعة 2:45 ظهرًا.

احداث مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج هو مسلسل درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذى يعيشه ويقرر تغير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة كلا من الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.

تردد قناة cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يعرض المسلسل 3 مرات يوميًا على شبكة قنوات cbc، عبر القمر نايل سات عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.