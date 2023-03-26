مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4.. عائشة بن أحمد تشك في طارق لطفي لهذا السبب

تقرر والدة رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، الذهاب إلى منزل شيرين زوجة ابنها والتي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، للحديث معها عن المشكلات التي تدور مع زوجها.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4

تخبر شيرين حماتها في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، أنها لم تخطئ وأنها لن تعتذر له حتى يعود إلى المنزل فهي لم تفعل شيء من وجهة نظرها، كما تشير إلى أنها تشك به نظرا إلى عدم فهمها لأفعاله وأنها لا ترى أن هناك شئ حدث يستدعي تركه للمنزل دون خلافات.

يذهب رؤوف إلى منزل والدته بعد عودته من العمل ليجد فرح يوسف والتي تجسد شخصية منال في المسلسل، تتحدث مع شقيقه ليصاب بالسعادة ويسترجع ذكرياتهما سويا، فهي كانت تحبه كثيرا منذ صغرهما.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج يوميا على شاشة سي بي سي.

العرض الأول له في تمام الساعة 8:45 مساء

موعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل

يعاد مسلسل مذكرات زوج في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من المسلسلات القصيرة فهو مكون من خمسة عشر حلقة، يعرض في النصف الأول من رمضان، وهو مأخوذ من رواية للكاتب أحمد مراد، ويتناول المسلسل أزمة منتصف العمر، وما يحدث فيها بين الأزواج من مشكلات وخلافات حيث يشعرون بالمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجرى معالجة القضية في إطار اجتماعي.