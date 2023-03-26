مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفي يترك المنزل ويعود لحياة الشباب

بدأ مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، بذهاب رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، إلى منزل والدته وقرر الجلوس معها هي وشقيقه، حتى يعطي شيرين زوجته رسالة إنذار لتوتر علاقتهما حتى تدرك ما يجب عليها أن تفعله.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 4

وشعرت والدته في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4 والتي تجسد شخصيتها الفنانة هناء الشوربجي، بالخوف والقلق، وتساءلت عن سبب تركه المنزل وأنه لا يجب أن يفعل ذلك حيث أن سنه لا يسمح بذلك، ولكنه قال لها أن ذلك الأمر كان لابد منه منذ فترة.

وقال إنه لا يستطيع الحديث وأن الكثيرون قد يرون أن الأمر لا يرقى لحدوث مشكلة ولكنه بالنسبة له أمر كبير ويجب على شيرين أن تساعده على إصلاحه، مشيرا إلى أن تركه للمنزل هي رسالة إنذار لزوجته حتى تعمل معه على تغيير علاقتهما التي أصابها الفتور والملل حد وصفه.

وقرر رؤوف، أن يرجع لحياته السابقة، وذهب للسهر مع أصدقائه والعيش بدون مسئولية ليشعر بالسعادة كثيرا كما لو كان طفلا أو في أيام الشباب.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج مأخوذة من رواية أحمد مراد، وتدور الأحداث حول العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين.

يعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي في تمام الساعة 8:45 مساء عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، و2:45 ظهرا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.