مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4.. سماء إبراهيم تطلب الطلاق من خالد الصاوي

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، مراقبة الدكتور طه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، لزوجته نجيبة والتي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم، بعدما أخبره حارس العمارة أن طليق زوجته السابق يتواجد لديها في المنزل.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4

يذهب خالد الصاوي إلى منزل زوجته في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، ويهاجم طليقها ويشتبك به ويضربه بالأيدي، ما يجعلها تصاب بالصدمة، وتطلب منه الطلاق فورا نظرا إلى عدم ثقته بها.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، وتأتي ف يالمواعيد التالية:

العرض الأول له في تمام الساعة 8:45 مساء

موعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل

وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من المسلسلات القصيرة في شهر رمضان ويعرض في النصف الأول له فقط، فهو مكون من خمسة عشر حلقة، ومأخوذ من رواية للكاتب أحمد مراد.

ويتناول مسلسل مذكرات زوج، تغير العلاقة بين الأزواج بعد مرور أعوام على زواجهما وكثرة المسئوليات ووجود الأطفال، وما يمرون به من مشاكل وخلافات وملل وروتين يملون منه، ما يجعلهم يقعون في الاكتئاب ويشعرون بالمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويجرى معالجة القضية في إطار اجتماعي.