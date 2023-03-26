مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4.. طارق لطفي يحاول تطبيق فلسفة الطبيب في الزواج

في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، تصاعدت الأحداث، إذ شعر «رؤوف» بالحيرة، بعدما قرر ترك المنزل والذهاب لبيت والدته، ويتحدث مع الطبيب الخاص به ويقول له أنه لا يعلم ماذا يفعل وهل ما فعله صائب أم لا؟ ليقول له الطبيب خالد الصاوي، أن يفعل ما يشعر به فقط.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4

حاول «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 4، أن يكون هادئا، ثم جلس ليتحدث مع شقيقه الذي وجه له سؤال ماذا حدث مع زوجته شيرين، لينصحه بأن يفكر جيدا قبل قرار الزواج، ويعمل على استمرار علاقة الزواج مع حبيبته بالزرع والعطاء لها وعدم إهمالها، حيث أن الزواج هو البداية وليس النهاية، وهو الإصلاح ورضاء الحبيب والعمل على راحته والعكس حتى تنجح العلاقة وتستمر ولا تصاب بالعفن والتدهور ثم إنتهائها.

القنوات الناقلة لـ مسلسل مذكرات زوج

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، يوميا على شاشة سي بي سي، فالعرض الأول له في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ من رواية الكاتب والروائي أحمد مراد، ومن المسلسلات القصيرة فهو مكون من خمسة عشر حلقة تعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك ضمن السباق الرمضاني.

ويتحدث مسلسل مذكرات زوج، عن الخلافات والمشكلات وطبيعة العلاقة بين الأزواج من مشاكل وخلافات وملل وروتين بعد سنوات من الزواج والعيش في منزل واحد، ما يجعلهم يملون منه ويقعون في الاكتئاب ويشعرون بالمعاناة.