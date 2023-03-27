مصرع عامل صدمته سيارة أثناء شراء طعام الإفطار في القاهرة الجديدة

لقي عامل مصرعه، أمس، في القاهرة الجديدة، دهسًا تحت عجلات سيارة ملاكي، أثناء عبوره الطريق لشراء طعام الإفطار، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى الخاصة بإحدى المستشفيات الخاصة بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من أحدي المستشفيات الخاصة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل معمار يدعى «ناصر.م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي ملابس العمل، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأكّدت التحريات أنّ المتوفي يعمل في مجال المعمار في أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم الشرطة بالتجمع الأول، وأوضحت التحريات أنَّ الشاب المتوفي أثناء عبوره الطريق لشراء طعام للإفطار قبل آذان المغرب صدمته سيارة ولقي مصرعه، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.