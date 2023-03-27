ضبط عامل استولى على 63 ألف جنيه من آخر في سوهاج بحجة تسفيره للعمل

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» من ضبط عامل لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شخص مقابل تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد المبلغ المالي.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ المدعو «محمد ش خ ا»، 28 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، بتضرره من المدعو «السيد ن ا خ» 38 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ مالي قدرة 63 ألف جنيه، مقابل تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد المبلغ المالي.

وضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتعهّد برد المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.