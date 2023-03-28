موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 28-3-2023، وهو فجر اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، والذي يكون موعدًا محددًا للإمساك عن المفطرات، ويتساءل عنه المواطنون في محافظة السويس، وباقي مواقيت الصلوات الخمس، على مدار اليوم، لأداء الصلوات في أوقاتها.

موعد أذان الفجر في السويس اليوم الثلاثاء 28 -3- 2023

وذكر بيان الهيئة العامة المصرية للمساحة، أنّ موعد أذان الفجر في السويس يوم الثلاثاء 28 -3 -2023، والذي يرفع في تمام الساعة الرابعة و17 دقيقة، في حين حددت إمساكية شهر رمضان المعلنة من المساحة موعد السحور عند الواحدة و57 دقيقة، والإمساك عند الساعة 3:57 دقيقة.

مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء

وأوضح بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، الصادر من خلال موقع الهيئة الرسمى، أنّ مواقيت الصلاة غداً الثلاثاء، تكون صلاة الفجرعند 4:17 صباحا، موعد الشروق عند 5:45 صباحا، صلاة الظهر 11:55 صباحا، ويحين موعد صلاة العصر عند 3:25 مساء، والمغرب 6:06 مساء، والعشاء 7:24 مساءً.

41 مسجدًا للاعتكتاف و98 للتهجد

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، في بيان صحفي، إنّه بالنسبة لمحبين أحياء سنة الاعتكاف، فقد تم تجهيز 41 مسجدًا موزعة جغرافيا، في جميع أحياء المحافظة إضافة إلى تجهيز 98 مسجدًا لصلاة التهجد موزعة كذلك جغرافيا على جميع أحياء المحافظة.