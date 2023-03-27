ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4.. مي عز الدين تلتقي والدها بعد سنوات من الهجر

شهدت الحلقة 4 من مسلسل سوق الكانتو الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، المعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان عبر قناة دي إم سي الفضائية، العديد من الأحداث المهمة والشيقة، ونقدم ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4 لقراء «الوطن».

ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 4

وافقت الفنانة مي عز الدين، التي تجسد دور «راوية»، على مقابلة والدها، بعد مقاطعة منذ سنوات بسبب تركه لها ولوالدتها بسبب زواجه من فتاة أخرى، بعد أن أبلغتها والدتها التي تجسد دورها النجمة شيرين، بأنه يريد مقابلتها.

وعبر والد مي عز الدين عن شوقه لها، وتعاملت معه بجفاء شديد، وعاتبته بسبب غيابه منذ سنوات عديدة، وطلب منها السماح، وهو نادم على ما فعله لكنها رفضت.

مسلسل سوق الكانتو

وضمن أحداث الحلقة 4 من سوق الكانتو تحدث مواجهة بين الجد أو عبد العزيز مخيون، وعوض فى وسط السوق، إذ يتهم الأخير طه القماش بحرق المخزن، ويشهد رشاد الحرامي أو فتحي عبد الوهاب على الأمر، ويدبر طه أمرا للتخلص من رجال الخواجة بمساعدة أحد الأشخاص ورجاله، ويوافق الأخير على الأمر، بعد أن يتفق على أن يحصل على مبلغ مالى ضخم، لكن يبدو أن طه القماش يخطط لشيء آخر.

ويجتمع طه القماش وجده وعوض ورشاد الحرامي عند شيخ الحارة، ويقسم أمير كرارة بأنه لم يحرق المخزن، ويطالب الجد بأن يثبت الشاكي، ويأتى بدليل على اتهاماته، وتنتهى الحلقة باللقاء الأول بين رواية أو مى عز الدين وطه القماش أو أمير كرارة صدفة في السوق.