شركة مالية أسترالية تعلن سرقة بيانات 14 مليون من عملائها

قالت شركة «لاتيتيود» المالية الأسترالية، إنّ الضرر الناجم عن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له في 16 مارس كان أكبر مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

وذكرت الشركة، في بيانها اليوم الاثنين، أنّ القراصنة تمكنوا من سرقة بيانات شخصية لـ14 مليون شخص من عملاء الشركة، وكانت الشركة نفسها أعلنت في وقت سابق، أنّ القراصنة تمكنوا من الوصول إلى بيانات فقط 330 ألف من العملاء.

بيانات ملايين العملاء

وقال البيان: «وفقا للتقارير المحدثة، تمت سرقة ما لا يقل عن 7.9 مليون سجل عن أرقام رخص السياقة التي قدمها العملاء خلال السنوات الـ10 الماضية، إضافة إلى بيانات 6.1 مليون شخص كانوا عملاء للشركة ومؤسساتها منذ عام 2005».

بيانات جوازات سفر

وتتضمن المعلومات المسروقة، الأسماء الكاملة وتواريخ الميلاد والعناوين وأرقام الهواتف عملاء «لاتيتيود»، بالإضافة إلى أرقام جوازات سفر 53 ألف شخص وتفاصيل المعاملات المالية لما لا يقل عن 100 مواطن.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مدير عام الشركة أحمد فاخور، أن شركة «لاتيتيود فاينانشال» تقدم اعتذارها للعملاء وتأسف للغاية بشأن الحادث، وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا للتعاون بشكل وثيق قدر الإمكان مع جميع المتضررين، وسنحاول تقليل مخاطرهم إلى الحد الأدنى، إضافة إلى ذلك، سنجري تحقيقا مفصلا في أسباب وملابسات الحادث».