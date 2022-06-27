«خلي بالك».. تقرير يوضح سرقة بيانات فيسبوك الخاصة عند تسجيل الدخول

انخدع الكثير من مستخدمي تطبيق فيسبوك، من خلال عملية احتيال تخدع الضحايا لتسليم تفاصيل حسباتهم، وهو ما يجعلهم عرضة للهجوم من المحتالين، ولا تزال عملية الاحتيال نشطة على موقع التواصل الاجتماعي، وفقًا للخبراء.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه وفقًا لتقرير نشره باحثون في PIXM Security، فإنه يتم إرسال المستخدمين إلى صفحة تسجيل دخول وهمية على Facebook حيث يجر إقناعهم بإدخال بياناتهم الشخصية.

ووجدت الشركة أن أحد المجرمين الإلكترونيين، الذين تعقبوه تمكن من استخدام عملية الاحتيال لسرقة مليون من بيانات الاعتماد في غضون أربعة أشهر فقط.

كيف تتحقق من تعرضك للخداع؟

نظرًا لأن عملية الاحتيال تعمل عن طريق إغراء المستخدمين بالتخلي عن بيانات اعتمادهم على فيسبوك، عبر العديد من مواقع التصيد الاحتيالي، فإن أي شخص وقع ضحية هذا الهجوم سيجد نفسه مُعاد توجيهه إلى موقع ويب به إعلانات واستطلاعات، بعد إكمال صفحة تسجيل الدخول المزيفة، وسيتم بعد ذلك استخدام حسابك على Facebook لنشر الحملة، ربما عبر Messenger.

لذلك ستتلقى جهات الاتصال الخاصة بك، رسائل تطلب منهم تسجيل الدخول إلى نفس الصفحة الوهمية التي تم خداعك بها.

كيف تحافظ على سلامتك؟

صرح جيمس بور، خبير الأمن والمستشار الأمني ​​المعتمد، لصحيفة The Sun، أن الناس بحاجة إلى أن يظلوا أكثر يقظة من أي وقت مضى عند استخدام Facebook، خاصة بعد اكتشاف حملة التصيد الاحتيالي.

وحذر من أنه على الرغم من أن هجمات التصيد الاحتيالي قد تبدو واضحة، إلا أنها يمكن أن تلحق بالمستخدمين الحذرين وذوي الخبرة في لحظة عدم الانتباه، لان هناك عدد كبير من عمليات الاحتيال هذه، لأنها مربحة للغاية للمجرمين الذين يقفون وراءها.

ويوصي بأن الشيء الأكثر فائدة الذي يجب القيام به للبقاء آمنًا، هو تطوير عادة التوقف والتحقق مرة أخرى، عندما يُطلب منك القيام بشيء غير عادي أو جديد، وعليك فحص موقع الويب، الذي تتصفحه للتأكد من أنه شرعي قبل تسليم أي معلومات حساسة.

وإذا كنت تعتقد أنك تعرضت لهذا الهجوم، فأبلغ Facebook بذلك، من خلال القنوات الضرورية للموقع وقم بتغيير كلمة مرور حسابك على الفور، وتأكد أيضًا من تمكين المصادقة ذات العاملين إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.