أوكرانيا تقصف مؤسسة تعليمية في ميليتوبول وتتسبب في إصابة 4 أشخاص

ذكرت إدارة مدينة ميليتوبول، اليوم، أنَّ القوات المسلحة الأوكرانية قصفت المدينة في الساعة 8:15 بتوقيت موسكو، وتضرر مبني قريب من إحدى المؤسسات التعليمية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

إصابة 4 أشخاص جراء القصف

وأعلنت إدارة المدينة أن القصف تسبب في إصابة 4 أشخاص فيما يتعرض مبني قريب من الكلية متعددة التخصصات إلى دمار جزئي مع تضرر عدة منازل أخرى.

من جانبه، كتب فلاديمير، روجوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابورويجيا، عبر تطبيق «تيلجرام»، قائلاً: «إن الانفجارات التي ظهرت في سماء المدينة صباح اليوم كانت مرتبطة بتشغيل منظومة الدفاع الجوي».

معركة عنيفة أخرى في مدينة باخموت

وعلي جانب آخر، هناك معركة عنيفة أخرى في مدينة باخموت بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث شهدت مدينة «أفدييفكا» المعروفة باسم بوابة إقليم دونيتسك الصناعي في الجزء الجنوبي من باخموت قصفاً مدفعياً مكثفاً وذلك في محاولة روسية حثيثة لتطويق المدينة.