أوكرانيا تسخر من ممثل أمريكي شهير يدرب جنود روسيا على القتال

دخلت وزارة الدفاع الأوكرانية على خط السخرية بخصوص الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيجال الحاصل على الجنسية الروسية بسبب علاقاته الجيدة بموسكو لدرجة أنه سيقوم بالإشراف على تدريبات الوحدات القتالية الخاصة بالجنود الروس في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام.

سخرية من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن هناك تقارير تفيد بأن سيجال سيعمل على تدريب الجنود الروس فنون الدفاع عن النفس وكذلك التدريبات الخاصة بطرق الهروب وتفادي مواجهة الخصم، وأشارت الدفاع الأوكرانية بنبرة ساخرة إلى أن الجنود التابعين لروسيا الاتحادية سيكنون قادين على الفرار من أرض المعركة.

دور سيجال في تدريب القوات المسلحة الروسية

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» نقلا عن وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن الممثل الأمريكي حصل في عام 2016 على الجنسية الروسية وظهر أمس السبت في افتتاح مركز تدريبي رياضي ودعى إلى تسريع تطوير فن «الإيكيدو» القتالي، لافتا إلى أن فنون الدفاع عن النفس يمكنها أن تجعل العالم أفضل في ظل الصراعات المستمرة فيه، وسيكون المركز الجديد مسخر لتدريب الشباب المقلبين على الخدمة العسكرية الروسية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي سهلت خلالها روسيا تجنيد الأفراد.

سيجال يحصل على وسام الصداقة

وحصل الممثل الأمريكي سيجال على وسام الصداقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي وتم نشر الجائزة على موقع الحكومة الروسية على شبكة الإنترنت، وتعمل الحكومة الروسية على منح هذا الوسام للأشخاص الذين عملوا على تحسين العلاقات الدولية.