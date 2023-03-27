تفاصيل جريمة المرج.. مسجل خطر ينهي حياة عامل سيرفيس بسبب موتوسيكل

شهدت منطقة «بركة الحاج» بدائرة قسم شرطة المرج، شمال القاهرة، واقعة مأساوية حينما انتهت حياة الشاب «حسن صابر» صاحب الـ28 عامًا، يعمل «عامل سيرفيس»، على يد مسجل خطر، إذ سدد له عدة طعنات غادرة باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بسبب الخلافات على دراجة بخارية، عندما حضر المتهم إلى منزل الضحية وطلب بأخذ الدراجة البخارية عنوة منه، وعند اعتراضه ارتكب المتهم واقعته المأساوية، وسط حالة من الرعب والخوف وفر هاربًا.

جريمة قتل أمام المارة

كانت الساعة تشير عقاربها إلى السابعة من مساء أول أمس السبت، عندما تجمع الأهالي بقرية بركة الحاج بدائرة قسم شرطة المرج شمال القاهرة، حول جثمان المجني عليه، فور سقوطه عندما تلقى عدة طعنات، وجرى نقل الشاب إلي المستشفى إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وأبلغت المستشفى ضباط مباحث المرج، بتفاصيل استقبال جثمان الشاب، مصاب بعدة طعنات يرتدي كامل ملابسه وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وصرحت النيابة بدفن جثمان وشيعت جنازته وسط العشرات من أهل قريته ومحبيه.

خلافات على دراجة بخارية

دقائق قليلة وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق والتحريات وتبين أنَّ وراء الواقعة مسجل خطر يدعى «أحمد.أ» 33 سنة، له معلومات جنائية، بينه وبين شقيق المجني عليه خلافات على دراجة بخارية، ويوم الواقعة تصدى المجني عليه ورفض إعطائه الدراجة البخارية، وسدد له عدة طعنات، وألقت القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، «سكين»، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

عقوبة القتل العمد

وعن عقوبة القتل العمد، قال المحامي علي هيكل القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إنَّه ورد في قانون الإجراءات الجنائية، أنَّ عقوبة القتل العمد وفق القانون نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».