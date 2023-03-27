موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023.. اعرف إجمالي مستحقاتك بعد الزيادة

ينتظر أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بعد 4 أيام من الآن، وفقا لموعد الصرف الذي حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش سيبدأون صرف مستحقاتهم يوم السبت المقبل الموافق 1 أبريل 2023 بالزيادة المقررة بنسبة 15 %، بحد أدنى يقدر بـ 170 جنيهًا، وحد أقصى 1635 جنيها، مشيرة إلى أن الصرف يتم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد أو البنوك أو من منافذ شركة فورى أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

قيمة زيادة المعاشات سنويا تقدر بـ 55 مليار جنيه

وتزامنا مع موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن قيمة زيادة المعاشات سنويا تقدر بـ 55 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بنحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

طريقة حساب زيادة المعاشات

من جانبه أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنّه يمكن لصاحب المعاش أو الشخص المستحق له، أن يحسب قيمة زيادة المعاش المستحق له من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، لترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي نسب الزيادة كالتالي:

- المستحق للمعاش الذي يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- صاحب المعاش الذي يستحق 1600 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- المستحق للمعاش الذي يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- المستحق للمعاش الذي يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- المستحق للمعاش الذي يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- المستحق للمعاش الذي يتقاضى 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيها.

- المستحق للمعاش الذي يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- المستحق للمعاش أو صاحب المعاش الذي يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.