متى تسقط «منحة قطع المعاش» عن المستفيد؟.. «التأمينات الاجتماعية» تجيب

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه إذا تمّ قطع معاش ابن المتوفى المستحق عن والده، فإنَّه يتمّ صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن 12 شهرًا أي عامًا كاملًا تسمى «منحة قطع»، بشرط ألا يكون قد صرف «منحة قطع المعاش» من قبل، كما يشترط ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

المدة الزمنية لصرف «منحة القطع»

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنَّ «منحة القطع» تسقط عن الابن المستفيد، إذا لم يتقدم بطلب لصرفها خلال 5 أعوام من تاريخ استحقاق المنحة، مشددة على أنها ​لا تستحق إلا لمرة واحدة، مؤكّدًا أنَّه في حالة انتهاء عجز الابن المستفيد من المعاش، فلا تصرف منحة القطع له، إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز للابن.

وأشارت التأمينات الاجتماعية، أنَّه على الابن المستفيد من «منحة القطع» أن يتوجه لمكاتب التأمينات التابع له ملف صاحب المعاش، ويقدم طلب صرف منحة قطع المعاش وفقا للحالة الخاصة به سواء كانت «بلوغ سن الحادية والعشرين، أو بلوغ سن 24 أو 26 سنة بحسب الأحوال، أو التحاق الابن المستفيد بعمل، أو زوال عجز الابن المستفيد» ويقدم المستندات المطلوبة كالتالي:

حالة مزاولة مهنة

- تقديم صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

- تقديم خطاب من جهة العمل سواء حكومة أو عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية.

زوال حالة العجز للإبن

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز.