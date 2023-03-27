«كريستال السماوية» تصل ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها مئات السائحين

وصلت السفينة كريستال السماوية إلى ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الاثنين، قادمة من اليونان، وعلى متنها 1104 سائحين.

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي، وصول السفينة السياحية «CELESTYAL CRYSTAL»، فجر اليوم، إلى ميناء بورسعيد السياحي، قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 717 راكباً و387 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم، وذلك ضمن برنامج جولاتها السياحية خلال الموسم الشتوي الحالي.

الرحلة الرابعة خلال مارس

وتعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها خلال شهر مارس للسفينة كريستال السماوية السياحية، مما يعكس جاهزية مواني المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها، كما يعكس حجم التطوير بمواني المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كل الخدمات المطلوبة.

استعدادات لاستقبال السفينة

وفي هذا الصدد، تم تجهيز كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة السياحية وتراكيها على الرصيف، ونزول الركاب متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصرى ومنطقة أهرامات الجيزة ،ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم بعد عودة السائحين من جولتهم بالقاهرة.