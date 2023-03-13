«التضامن»: تأثيث وتجهيز 800 وحدة بديلة لسكان جزيرة الوراق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تأثيث وتجهيز وفرش 192 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر ومطار إمبابة بديلة لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا الانتقال لسكن بديل، حيث تستهدف الوزارة زيادة هذا العدد إلى 800 وحدة سكنية خلال العام الحالي.

تأثيث 21 ألفًا و624 وحدة سكنية في 12 منطقة سكنية

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتى مارس 2023، بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليونا و193 ألف جنيه.

تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع

وأكدت أنّ اللجنة الوزارية المعنية بتأثيث وحدات السكن البديل للعشوائيات والتي تتولي رئاستها وتضم في العضوية وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظتي القاهرة والجيزة، تحرص على اختيار أفضل العروض للمشاركة بمبادرة التأثيث من حيث تنافسية السعر والجودة، ومشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات والجمعيات المصرية العاملة بقطاعي الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية، ووفق الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، حيث تولي القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع.

الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها

وأوضحت أنّ الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها تقع في مناطق «أهالينا – روضة السيدة زينب – الأسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – مدينة الغردقة – معا – حدائق أكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو».

وأفادت بأنّ كل وحدة سكنية تحتوي على غرفة نوم رئيسية وغرفة نوم للأطفال وغرفة سفرة وغرفة جلوس (أنتريه) ومطبخ ومراتب لغرف النوم وكامل تجهيزاتها من ملايات ومخدات وخدديات، بجانب كامل الأجهزة الكهربائية الأساسية التي تحتاجها الأسر مثل بوتاجاز 4 شعلة يعمل بالغاز الطبيعي وغسالة نصف أوتوماتيك وثلاجة 11 قدم وسخان يعمل بالغاز الطبيعي 6 لترات وتليفزيون 32 بوصة وريسيف.

وتابعت أنّه في الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من تأثيث 11 ألفا و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليونا و385 ألف جنيه.