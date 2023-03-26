مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة.. الكوماندا يطلب مهرة للزواج

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، العديد من الأحداث، التي بدأت بسوء تفاهم بين بطلي المسلسل، إذ صعدت مهرة «ياسمين عبدالعزيز» إلى سطح المنزل، ووجدت جارتها ميمي وهي تحاول أن تساعد أحمد العوضي «الكوماندا» في تناول الأكل، وهو ما جعلها تغضب منه.

مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة

وخلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة بطولة ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2023، طلب الكوماندا مهرة للزواج، وهو ما وافقت عليه فورا، وسط فرحة صديقاتها وصدمة شقيقيها.

كما طلب صاحب المصنع الذي كانت تعمل به مهرة «زيدان»، الذي يقوم بدوره ماجد المصري من سحر صديقتها المقربة إمداده بالمزيد من المعلومات عنها، لكنها تخبره بأن يصرف النظر فيما يتعلق برغبته المُلحة في الزواج منها لأنها تحب الكوماندا.

أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في بطولة مسلسل ضرب نار نخبة من نجوم الفن في مصر، منهم سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

أحداث الحلقة الثالثة

وشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 3، العديد من الأحداث الشيقة بين أبطال العمل؛ استكمالا لما حدث في أول حلقتين بالمسلسل من أحداث نالت إعجاب الكثيرين، إذ اقتحم «العترة» للمرة الثانية منزل «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لكن الكوماندا تصدى لها.